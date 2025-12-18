Elisabetta Gregoraci fiori trasparenze e piume | il look sensuale a Napoli

Elisabetta Gregoraci incanta a Napoli con un look che combina fiori, trasparenze e piume, esaltando la sua sensualità. La serata, ambientata su una terrazza con vista sul golfo, ha visto protagoniste donne di grande fascino e talento, celebrando la loro forza e stile in un’atmosfera di festa e raffinatezza.

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, fiori, trasparenze e piume: il look sensuale a Napoli Sono state le donne tutte, con la loro forza ed i loro mille talenti, le grandi protagoniste della splendida serata di festa che ha avuto luogo in quel di Napoli, su di una terrazza con vista mozzafiato sul golfo. Promossa da Carpisa, Yamamay, Miriade, Carlino Group e Idea Bellezza, la cerimonia — giunta alla sua decima edizione — ha visto la premiazione di ben ventotto donne che hanno ricevuto il premio Donne per Napoli. Un riconoscimento dedicato a figure femminili, attrici, sportive, giornaliste, scienziate, musiciste, da Simona Agnes a Francesca Pascale, da Sabrina Scampini a Giorgia Palmas, da Ludovica Nasti a Giordana Marengo, che incarnano la forza del loro genere. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, il look gessato mannish style ma con tocco sensuale Leggi anche: Un sogno di luce e libertà: con la collezione "Fireflies", Alessandro Michele accende Parigi tra trasparenze, piume e abiti che brillano come lucciole Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Elisabetta Gregoraci, fiori, trasparenze e piume: il look sensuale a Napoli - Elisabetta Gregoraci ha avuto l’onore di presentare un importante evento dedicato alle donne, a Napoli: tutto quello che sappiamo sul suo sensualissimo abito. dilei.it

Venezia 82, le pagelle look: Herzigova spettinata (5), Lamborghini scintillante (7), Gregoraci con trasparenze e culotte (5,5), Chiabotto audace (8) - Elisabetta Gregoraci sceglie un look marrone con veli, gonna plissettata, e nodi, un tripudio di leggerezza e autunno, con trasparenze forse un po' troppo evidenti. leggo.it

Elisabetta Gregoraci a Venezia 2025, i look dal rosa cipria in pizzo al vedo-non-vedo marron glacé - Elisabetta rinuncia a minigonne e tailleur rigidi, preferisce un completo che fonde formalità, glamour e sensualità. iodonna.it

Premio “Donne per Napoli 2025”Omaggio alle Donne che oggi, come ieri contribuiscono a costruire civiltà, sono state 28 donne premiate da Elisabetta Gregoraci. Riconoscimenti, nel corso dell’evento ideato da Raffaele Carlino e Lorenzo Crea e condotto da - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.