Traffico e cantieri Morgagni Pd attacca | Comunicazione insufficiente scarsa e confusa segnaletica stradale

Disagi in città a causa dei lavori in corso e della segnaletica poco chiara. Molti automobilisti si sono ritrovati nel traffico, soprattutto tra la stazione e il quartiere di Coriano, dove diverse strade sono state chiuse contemporaneamente. La mancanza di informazioni precise ha fatto salire il malcontento tra chi deve spostarsi, creando file e rallentamenti lungo il percorso.

Ancora disagi alla circolazione per i vari cantieri stradali presenti in alcune aree della città. "A provocare il comprensibile malumore dei cittadini è la chiusura simultanea di numerose strade nella zona compresa fra la stazione e il quartiere di Coriano, con conseguenti code, imbottigliamenti e ritardi soprattutto nelle ore di punta - esordisce il consigliere comunale del Pd, Federico Morgagni -. Il tutto esasperato dal fatto che l'area in questione è caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi commerciali, attività produttive, scuole, supermercati e servizi di prossimità.A peggiorare le cose, ci sono poi l'insufficiente comunicazione da parte del Comune sulle date di inizio degli interventi e sulla loro durata e la scarsa e confusa segnaletica stradale presente nelle vie oggetto delle chiusure".🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il traffico nelle zone scolastiche rappresenta una sfida, in particolare a causa di una segnaletica insufficiente.

