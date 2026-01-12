La Maledizione dei Caraibi dal grande schermo al teatro | il musical al Verdura
Il musical internazionale “La Maledizione dei Caraibi” sabato 25 luglio, alle ore 21, approderà al Teatro Di Verdura di Palermo, per poi salpare nuovamente e proseguire l’ancor lunga e prestigiosa tournèe nazionale, che abbraccerà i più autorevoli teatri italiani durante tutto il 2026.Ispirato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il musical ispirato alla celebre saga dei Pirati dei Caraibi arriva a Palermo il 25 luglio 2026. Un viaggio epico tra musica dal vivo, danza e avventura, con una tournée che toccherà i principali teatri italiani. #LaMaledizionedeiCaraibi #musicalPalermo #Teatrodi - facebook.com facebook
