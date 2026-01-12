La Maledizione dei Caraibi dal grande schermo al teatro | il musical al Verdura

Da palermotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il musical internazionale “La Maledizione dei Caraibi” sabato 25 luglio, alle ore 21, approderà al Teatro Di Verdura di Palermo, per poi salpare nuovamente e proseguire l’ancor lunga e prestigiosa tournèe nazionale, che abbraccerà i più autorevoli teatri italiani durante tutto il 2026.Ispirato. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

