documentario diddy netflix risponde alle accuse dei legali del rapper

Netflix ha preso le difese del suo nuovo documentario su Diddy, a seguito dell’attacco dei legali del rapper alla piattaforma streaming prima della messa in onda. La notizia arriva dopo che gli avvocati di Combs hanno inviato una diffida al servizio streaming prima della messa in onda, sostenendo che la nuova docuserie di 50 Cent sul rapper utilizzasse video “ rubati”. La serie in quattro parti, intitolata Sean Combs: The Reckoning, è uscita il 2 dicembre su Netflix. I primi rumours sulla creazione risalgono al 2023, quando era stato reso noto che Curtis Jackson (vero nome di 50 Cent ), stava lavorando al documentario, del quale è produttore esecutivo, mentre la regia è a cura di Alex Stapleton. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

