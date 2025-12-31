Via Autostrada diventerà un viale alberato

A partire dal 12 gennaio, via Autostrada sarà sottoposta a un intervento di riqualificazione che prevede la trasformazione del tratto tra le rotatorie di via Spino e via Carnovali in un viale alberato. L’intervento mira a migliorare l’estetica e la qualità dell’ambiente urbano, favorendo un maggiore rispetto per la mobilità sostenibile e il verde pubblico. I lavori si svolgeranno in questa zona nel rispetto delle tempistiche previste.

Dal 12 gennaio prenderà il via la riqualificazione di via Autostrada, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino e quella di via Carnovali. Un progetto che trasformerà l'area di accesso alla città in un nuovo viale alberato di accesso alla città, con circa 200 alberi, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all'incrocio di via Carnovali. L'intervento è stato illustrato ieri mattina a Palazzo Frizzoni con l'assessore alla Riqualificazione urbana, Francesco Valesini, per Bruman's Bruno Scarpellini con l'architetto Michele Locatelli ed Emilio Pesenti con Marco Pinetti dell'impresa Pesenti che realizzerà i lavori.

