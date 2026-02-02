The Skillgates presentano The Way You Are | la ballad pop rock dedicata alla purezza e a restare sé stessi

I Skillgates tornano con una nuova canzone, “The Way You Are”. La ballad pop rock non è solo una melodia romantica: è un messaggio diretto, un modo per proteggersi e restare fedeli a sé stessi. La canzone invita a non cambiare, a preservare la propria purezza, anche quando il mondo sembra mettere alla prova.

Non è solo una canzone romantica o una ballad "da ascoltare in silenzio": "The Way You Are" è un messaggio chiaro, quasi uno scudo emotivo. Con questo nuovo singolo, gli Skillgates scelgono la via dell'autenticità e della delicatezza, senza rinunciare alla spinta pop rock che li contraddistingue. Il brano è uscito il 9 gennaio 2026 e porta con sé un'ispirazione personale, trasformata però in qualcosa di universale. A raccontarlo, in una nuova puntata di Unplugged Playlist, è Edoardo, voce, autore e compositore della band, intervistato da Sofia Riccaboni: un confronto diretto, sincero, a tratti ironico, ma con un nucleo emotivo fortissimo.

