Signora mia, non ci sono più gli sfrontati provocatori di una volta. A meno che, dimostrare di saper fare anche altro, sia essa stessa una provocazione. Nel ritorno milanese della Fura Dels Baus c’è anche questo. Al pubblico viene consigliato di indossare abiti comodi che potrebbero anche sporcarsi, memori delle passate rappresentazioni della celebre compagnia catalana, capace di tutto e anche di più. Invece SONS, il nuovo spettacolo (in programma fino al 14 dicembre a Milano, dopo Buenos Aires e Malaga), da questo punto di vista delude: nessun borghese capitalista verrà maltrattato. Indossate pure quel che vi pare, al limite vi toccherà un po’ d’acqua spruzzata o sputata (ma con delicatezza) e nel finale un tocco di fango, se proprio non riuscite a fare a meno di strusciarvi agli attoriperformer. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il dilemma della Fura, come stare al passo con un mondo impazzito e restare se stessi