Il dilemma della Fura come stare al passo con un mondo impazzito e restare se stessi
Signora mia, non ci sono più gli sfrontati provocatori di una volta. A meno che, dimostrare di saper fare anche altro, sia essa stessa una provocazione. Nel ritorno milanese della Fura Dels Baus c’è anche questo. Al pubblico viene consigliato di indossare abiti comodi che potrebbero anche sporcarsi, memori delle passate rappresentazioni della celebre compagnia catalana, capace di tutto e anche di più. Invece SONS, il nuovo spettacolo (in programma fino al 14 dicembre a Milano, dopo Buenos Aires e Malaga), da questo punto di vista delude: nessun borghese capitalista verrà maltrattato. Indossate pure quel che vi pare, al limite vi toccherà un po’ d’acqua spruzzata o sputata (ma con delicatezza) e nel finale un tocco di fango, se proprio non riuscite a fare a meno di strusciarvi agli attoriperformer. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Scopri altri approfondimenti
"Bisogna stare al passo con le novità digitali. Per questo occorre una semplificazione" - Roma, 14 luglio 2025 – "A mio avviso una riforma del Regolamento GDPR non è necessaria, eventualmente potrebbero essere semplificati alcuni adempimenti. quotidiano.net scrive
Se non riuscite a «stare al passo» con gli impegni, potrebbe essere colpa della sindrome da distacco cognitivo - Ci sono persone che hanno difficoltà a restare al passo con la velocità alla quale si susseguono gli avvenimenti, una condizione che può creare non poche difficoltà in vari ambiti, dalla socialità all ... Scrive corriere.it