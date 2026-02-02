The Last of Us vicina alla cancellazione? La risposta di HBO preoccupa i fan

HBO fa preoccupare i fan di The Last of Us. Il boss del network ha detto che la serie potrebbe essere cancellata, lasciando molti spettatori in pensiero. Nonostante la conferma di una terza stagione, le ultime dichiarazioni hanno riacceso i dubbi sulla sorte dello show, soprattutto dopo una seconda stagione molto discussa. La paura di perdere un'altra stagione cresce tra i fan, che ora attendono chiarimenti ufficiali.

Secondo il boss del network, la serie potrebbe avere i giorni contati, creando così preoccupazione tra i fan dello show che speravano in un maggior numero di episodi in arrivo Nonostante una seconda stagione a dir poco divisiva, HBO ha già confermato l'arrivo della terza stagione di The Last of Us, anche se alcuni recenti aggiornamenti avrebbero fatto preoccupare non poco i fan dello show. La seconda stagione ha coperto circa metà del secondo videogioco di Naughty Dog, ma gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno sempre sostenuto con fermezza che sarebbero state necessarie altre due stagioni per adattare il resto della storia in modo soddisfacente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

