Roma, 2 febbraio. Cappellacci insiste sulla necessità di rivedere la gestione del settore farmaceutico. Secondo lui, senza limiti di spesa chiari e un sistema di payback efficace, non si può pensare a una vera modernizzazione della governance del farmaco. La questione economico-finanziaria resta al centro del dibattito, perché solo così si può garantire stabilità e sostenibilità al sistema.

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - “Il punto economico-finanziario è centrale, perché non si può modernizzare la governance del farmaco senza mettere mano in modo serio al tema dei tetti di spesa e del payback. Sono due elementi cruciali. La delega lo dice in modo molto esplicito, prevedendo l'adeguamento dei tetti e la revisione dei meccanismi di payback, con un passaggio rafforzato di confronto in Conferenza Stato-Regioni”. Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini' - promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia - richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire in modo strutturale per modernizzare la governance del farmaco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Testo unico della farmaceutica, Cappellacci: "Tetti di spesa e payback centrali per governance"

