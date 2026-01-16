Marc-André ter Stegen lascia il Barcellona dopo aver trovato un accordo di prestito con un nuovo club. La notizia conferma il trasferimento del portiere tedesco, con i dettagli dell’operazione ancora in fase di definizione. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nella rosa catalana, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla destinazione e le modalità del trasferimento.

Il calciomercato spagnolo sta per essere scosso da un vero e proprio terremoto sportivo, tutto interno ai confini della Catalogna. Il Girona è vicinissimo a mettere a segno un colpo di caratura mondiale per blindare la propria porta: Marc-André ter Stegen. La notizia, rilanciata con forza dall’autorevole esperto di mercato Fabrizio Romano, parla di una trattativa ormai giunta alle battute finali. L’affare è definito “concluso” nella sostanza, con il club biancorosso pronto ad accogliere uno dei portieri più forti dell’ultimo decennio. Il passaggio chiave dell’operazione è stata la volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ter Stegen lascia il Barcellona! Accordo trovato per il portiere tedesco, svelata la destinazione. I dettagli dell’operazione

Leggi anche: Ter Stegen Barcellona, il portiere ad un bivio? In Germania sicuri dell’accordo con un nuovo club per garantirsi la presenza al Mondiale 2026, ma non è l’unica scelta

Leggi anche: Infortunio Ter Stegen, tegola per il Barcellona! Stop in allenamento: salta la sua cessione a gennaio?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barcellona, altro stop per Ter Stegen: niente Supercoppa; Barcellona, Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: Flick lo schiera dal 1' in Copa del Rey contro il Guadalajara; Ter Stegen al Girona, trattativa in stato avanzato: la formula del trasferimento; Come la Supercoppa di Spagna può cambiare la stagione.

Ter Stegen lascia il Barcellona! È stato raggiunto l’accordo per il prestito del portiere tedesco in questo club. Tutti i dettagli - Tutti i dettagli Il calciomercato spagnolo sta per essere scosso da un vero e proprio ... calcionews24.com