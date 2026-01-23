Il Tc Sinalunga annuncia l’ingaggio di Alex Barrena, 23 anni, tennista argentino e attualmente al n. 190 del ranking mondiale. Con questa aggiunta, la squadra mira a rafforzare la propria competitività nella Serie A2, confermando il proprio ruolo tra le principali contendenti del campionato. Barrena porta con sé esperienza internazionale e talento, contribuendo alla crescita del team in questa stagione.

Alex Barrena, 23 anni, argentino, n. 190 del mondo, è il nuovo rinforzo del Tc Sinalunga che si candida ad essere una delle squadre più forti della serie A2. Barrena, best ranking n.170, ha passaporto italiano e quindi potrà essere schierato in formazione insieme a un giocatore straniero. In un anno di rinnovamento, la stella resta Matteo Gigante, ancora alle prese con un infortunio, la sua è una conferma "di peso" e sarà determinante per la risalita in A1, insieme all’altro vivaio, Marcello Serafini. Tra i nuovi acquisti, Matteo Sciahbasi, 18 anni, promessa del tennis azzurro che si allena al Piatti Tennis di Bordighera, dove opera anche coach Luca Vanni, di nuovo confermato al Tc Sinalunga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis Serie A2. L’argentino Barrena nuovo rinforzo del Tc Sinalunga

