Tempo perturbato e piogge intermittenti per tutta la settimana

Da lunedì sera, il Veneto si prepara a un’altra settimana di pioggia e maltempo. Le perturbazioni si susseguono e portano pioggia intermittente e condizioni di instabilità che dureranno diversi giorni. Le previsioni segnalano un prolungato periodo di tempo grigio e umido, con poche pause tra le perturbazioni. La gente si prepara ad affrontare un’altra settimana con pioggia e cielo coperto.

Una serie di perturbazioni è attesa a partire da lunedì sera sul Veneto, portando condizioni di instabilità e maltempo per buona parte della settimana. Un primo intenso fronte transiterà tra la serata odierna e il pomeriggio di martedì, «foriero di rovesci e acquazzoni diffusi, nonché di nevicate su Alpi e Prealpi. I fiocchi scenderanno inizialmente anche a medio-bassa quota (dai 300-400m), ma il limite si porterà in rialzo oltre i 500-900m circa», spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. Un secondo impulso è poi atteso mercoledì, che porterà nuovi rovesci in risalita da Sud, nonché di ulteriori nevicate su Alpi e Prealpi oltre gli 800-1000m circa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Sicilia si prepara a un’altra settimana di pioggia e vento.

#Messina- Sicilia || Il cielo si fa grigio a Messina e in tutta la Sicilia.

Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quandoLamma: Già dalla serata di oggi, 2 febbraio, inizierà a cadere la pioggia a partire dalle zone costiere settentrionali. Tempo molto variabile sia questa che la prossima settimana. Ecco le previsioni ... lanazione.it

Previsioni meteo Lombardia: tornano pioggia, freddo e neveLa settimana che coincide con l’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sarà caratterizzata da un tempo spesso perturbato sulla Lombardia, per il passaggio di una serie di perturbazioni at ... ilgiorno.it

Il terzo ed ultimo mese dell’inverno meteorologico sembra intenzionato a lasciare il segno. Saranno numerosi gli episodi di tempo perturbato che si preannunciano nei prossimi giorni. I venti atlantici saranno particolarmente attivi, sfruttando un vero e propr - facebook.com facebook

27/1/26. Meteo Veneto: Domani tempo perturbato con precipitazioni diffuse (30-40 mm) e abbondanti (50-70mm) sulle zone prealpine,pedemontane,pianura e costa nordorientale:stato di attenzione per neve in aree montane,rischio idrogeologico idraulico in x.com