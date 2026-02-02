Al via a Firenze la rassegna “TeatRotary”, un evento dedicato al teatro amatoriale e alla solidarietà. Per due mesi, al Teatro Le Laudi, si succederanno spettacoli di gruppi locali, con l’obiettivo di unire divertimento e impegno civile. La manifestazione è promossa dal Rotary Club Firenze Est, guidato da Gianni Cortigiani, e punta a valorizzare il talento della scena teatrale amatoriale della città.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Teatro popolare, impegno civile e valorizzazione del talento locale sono i pilastri di TeatRotary, la rassegna di teatro amatoriale promossa dal Rotary Club Firenze Est – presieduto da Gianni Cortigiani -, in programma tra febbraio e marzo 2026 al Teatro Le Laudi (in via Leonardo da Vinci 2r). Tutti gli spettacoli andranno in scena alle 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti e offerte raccolte a favore della campagna internazionale End Polio Now, promossa dai Rotary Club di tutto il mondo per l’eradicazione definitiva della poliomielite dal pianeta. La rassegna si aprirà lunedì prossimo con Abbasso i mariti, portato in scena dalla compagnia I Sonnacchioni, formazione storica del teatro popolare toscano, capace di coniugare ritmo comico e lingua vernacolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro e solidarietà: al via la rassegna “TeatRotary”

Approfondimenti su Firenze Teatro

Al Teatro Bogart di Sant'Egidio prende il via la rassegna di teatro dialettale con lo spettacolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Firenze Teatro

Argomenti discussi: Al Teatro 7 due nuovi spettacoli: cultura e solidarietà sul palcoscenico; Al Teatro 7 Off vanno in scena spettacolo e solidarietà; Caso Teatro Due, La solidarietà va al potere, non alle vittime; Fai la differenza… ferma la violenza: al Teatro Garbatella uno spettacolo per promuovere rispetto e non violenza.

Musica e solidarietà in scena con Napoli in the worldUna serata tra musica, spettacolo ed emozioni all'insegna della solidarietà. È quella in programma venerdì 6 febbraio, quando al Teatro Italia di Acerra andrà in scena Napoli in the world. (ANSA) ... ansa.it

Avezzano, teatro e solidarietà: domani al Teatro dei Marsi Un sorriso per ricordare gli Angeli del VelinoAvezzano - Un pomeriggio di teatro, memoria e beneficenza per stringersi, ancora una volta, attorno alle famiglie degli Angeli del Velino. Domani, sabato 24 gennaio, alle 17.30, il Teatro dei ... terremarsicane.it

UN PACCO PER RUDENSK: TEATRO E SOLIDARIETÀ Grande partecipazione di pubblico nelle serate di venerdì 30 e sabato 31 gennaio al Teatro Comunale di Valmontone, che ha ospitato l’iniziativa solidale “Un pacco per Rudensk”, promossa dalla Cit - facebook.com facebook