Tavares via dalla Lazio? Il Besiktas rilancia! Palla a Fabiani per la decisione finale

La Lazio potrebbe perdere Tavares, che il Besiktas ha rilanciato con un’offerta concreta. Ora tocca a Fabiani decidere se accettare o meno. La situazione si sblocca nei prossimi giorni, mentre i tifosi aspettano novità sul fronte del mercato.

La Lazio sta valutando la nuova proposta del Besiktas per Tavares.

Il futuro di Tavares potrebbe essere lontano dalla Lazio, con il Besiktas che si avvicina a definire il trasferimento.

Nuovo assalto del Besiktas per Nuno Tavares della Lazio, c'è il sì del portogheseIl Besiktas torna alla carica per Nuno Tavares. Il club di Istanbul in queste ore è tornato alla carica per l'ex calciatore dell'Arsenal. tuttomercatoweb.com

Tavares Besiktas: arriva il rilancio dei turchi! La Lazio ci pensa, ma il tempo stringeTavares Besiktas, arriva una nuova offerta per il laterale portoghese di proprietà della Lazio: ecco cosa filtra sulla possibile trattativa last minute Il Besiktas non si dà per vinto e sta facendo un ... lazionews24.com

Lazio, poche ore dalla chiusura del mercato: no per Dele, Noslin in bilico, Tavares può restare facebook

Maurizio Sarri, Nuno Tavares'in takimdan ayrilmasina izin vermedi. (La Lazio Siamo Noi) x.com