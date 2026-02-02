TALENT ZONE| Fratelli di giorno rivali in pedana | Edoardo Valerio & Leonardo Reale

Edoardo, Valerio e Leonardo Reale sono tre giovani talenti dello sport, tutti fratelli, ma anche rivali in pedana. Edoardo, nato nel 2006, e Valerio, del 2007, sono due schermidori azzurri, pronti a farsi valere nelle competizioni nazionali e internazionali. La famiglia Reale si divide tra il sostegno e la competizione, un mix che rende ancora più interessante la loro storia.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: Edoardo Reale è uno schermidore azzurro classe 2006. Valerio Reale? Anche, classe 2007. Leonardo Reale? Idem, classe 2008. I tre talenti della Frascati Scherma di Roma sono i fratelli che rappresentano il futuro della sciabola italiana. I tre, che insieme a Cosimo Bertini si sono laureati vice campioni del mondo U20 e campioni europei U20 a squadre nel 2025, si raccontano ai microfoni di Talent Zone. Dalla chiacchierata, da cui emergono anche le divertenti dinamiche familiari, scopriamo, attraverso le stesse parole dei fratelli, che si descrivono a vicenda, chi sono davvero fuori dalla pedana: Leonardo, autodefinitosi il leone, Valerio il corvo ed Edoardo il toro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TALENT ZONE| Fratelli di giorno, rivali in pedana: Edoardo, Valerio & Leonardo Reale Approfondimenti su Fratelli Reale TALENT ZONE – ”Per ricominciare basterà un giorno” con Federica Venturelli ‘Talent & innovation day’, conclusa 1a giornata Forum hr people & culture 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. TALENT ZONE| Fratelli di giorno, rivali in pedana: Edoardo, Valerio & Leonardo Reale Ultime notizie su Fratelli Reale Argomenti discussi: Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori in un incidente. Sanremo? I miei 5 fratelli tifano per me. Leonardo per fortuna é stato ritrovato, come scritto in tempo reale da IERI, nell'articolo che si legge cliccando il link sottostante. Scomparso da casa il novatese Leonardo. Ha 12 anni https://www.dietrolanotizia.eu/2026/01/leonardo-scomparso-da-novate-lo-sta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.