‘Talent & innovation day’ conclusa 1a giornata Forum hr people & culture 2025

(Adnkronos) – Con circa 4.000 iscrizioni all’evento, si è chiusa 'Talent & innovation day', la prima giornata della diciassettesima edizione del Forum Hr people & culture 2025, realizzata in collaborazione con l’università Iulm e promossa da Comunicazione Italiana. Nel corso dei lavori, 225 hr director, in qualità di speaker, si sono confrontati sui fenomeni che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com