L’auto svolta senza dare la precedenza e centra una moto | schianto micidiale Tragedia

Oggi a Milano, in via Chiesa Rossa lungo il Naviglio Pavese, si è verificato un incidente grave tra un'auto e una moto. L'auto ha effettuato una svolta senza dare la precedenza, centrando il veicolo a due ruote e causando un impatto improvviso. L'incidente ha portato a conseguenze drammatiche, segnando una giornata tragica per la zona di piazza Carrara.

Tragico incidente stradale oggi a Milano, in via Chiesa Rossa, lungo il Naviglio Pavese, all'altezza di piazza Carrara. Un motociclista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto che avrebbe svoltato senza concedere la precedenza. Gravemente ferita la giovane donna di 24 anni che viaggiava con lui. Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto intorno alle 12.20 di oggi, 3 gennaio. Un suv, svoltando a sinistra, avrebbe tagliato la strada alla moto sulla quale viaggiavano il 37enne e la passeggera. L'impatto è stato violentissimo. Il motociclista, cittadino italiano, è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas, dove è deceduto poco dopo l'arrivo.

