suv sportivi di lusso supercar comode a ruote alte

Le supercar di lusso e gli SUV sportivi di alta gamma attirano sempre più appassionati. Dalla Ferrari Purosangue alla Lamborghini Urus SE, passando per Aston Martin DBX S, Range Rover Sport SV e Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, questi modelli combinano prestazioni di livello con un aspetto massiccio e inconfondibile. Sono veicoli pensati per chi vuole potenza e comfort senza rinunciare allo stile.

Quando si pensa ad un Suv, la prima immagine che viene in mente è quella di un'auto in grado di garantire il comfort necessario per affrontare lunghi viaggi. Un'auto a dimensione famigliare, meno incline al traffico cittadino se le dimensioni abbondano e soprattutto distante dalle prestazioni di berline sportive, che fanno della potenza e della velocità il loro tratto distintivo. Insomma praticità e comodità innanzi tutto. Tuttavia, negli ultimi anni, non sono poche le case automobilistiche che hanno unito le prestazioni delle sportive con il comfort e le dimensioni proprie di un Suv, con risultati unici e che hanno dato vita a modelli esclusivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le auto a ruote alte, come crossover e SUV, sono le più vendute del momento.

Per noleggiare una supercar è importante conoscere i requisiti richiesti, che spesso includono un’età minima, una patente di guida valida da diversi anni e garanzie finanziarie adeguate.

Brabus Mayback GLS, il super Suv di lusso dopo la cura ha quasi 800 cv. Potenziato e arricchito di dettagli esclusiviMILANO - La nuova versione di Mercedes GLS secondo Brabus è un super-SUV da quasi 800 CV. Con un aspetto voluto dal costruttore volutamente in total black. Le prestazioni ottenute ... motori.ilmessaggero.it

Bentley X Concept, il lusso incontra il fuoristradaLa nuova X Concept suggerisce l'intenzione di Bentley di realizzare una versione più orientata al fuoristrada di Bentayga ... formulapassion.it

CX-6e, il Suv ecologico. Dopo la berlina arriva anche lo sport utility elettrico di Mazda. Un elegante salotto di qualità - facebook.com facebook