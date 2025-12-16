Supporto all’invecchiamento attivo 3,8 milioni di euro per progetti dedicati agli over 65

In Abruzzo, è stato avviato l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, con un finanziamento di 3,8 milioni di euro destinato a iniziative rivolte agli over 65. L’obiettivo è promuovere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani nella comunità, favorendo progetti che migliorino la qualità della vita e l’inclusione sociale.

In Abruzzo al via l'avviso "Supporto all'invecchiamento attivo" con 3,8 milioni di euro per progetti dedicati agli over 65.A partire dal 19 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda per l'avviso pubblico finanziato dal Pr Fse+ Abruzzo 2021-2027, che mette a disposizione 3,8 milioni di euro.

