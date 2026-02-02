Supplenze GPS dal 2026 l’algoritmo non sarà una lotteria | come leggere i nuovi bollettini Pillole di Question Time

Il tema delle supplenze GPS torna sotto i riflettori. Dal 2026, le nomine non saranno più affidate a una vera e propria lotteria grazie a un nuovo algoritmo. Durante il question time del 30 gennaio su OrizzonteScuola TV, con Andrea Giallanza e Chiara Cozzetto, si è parlato di come cambieranno le procedure e cosa devono aspettarsi i docenti inseriti nelle GPS.

Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata discussa una questione centrale per i docenti inseriti in GPS. L’attenzione si è concentrata su come comprendere l’andamento delle assegnazioni delle supplenze con il nuovo algoritmo e su quali strumenti restano disponibili per monitorare le operazioni. La domanda ha chiesto in che modo, con il nuovo sistema, sarà possibile capire fino a che punto sono arrivate le assegnazioni delle supplenze. Nella risposta è stato precisato che continueranno a essere consultabili i bollettini di attribuzione delle supplenze, che consentono di verificare a chi sono stati assegnati gli incarichi in relazione alla propria posizione in graduatoria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel dibattito sulle supplenze 2026, l’attenzione si concentra sull’algoritmo che tornerà a scorrere anche per chi è in GAE.

