Supplenze 2026 | l’algoritmo tornerà a scorrere anche per chi è in GAE Pillole di Question Time

Nel dibattito sulle supplenze 2026, l’attenzione si concentra sull’algoritmo che tornerà a scorrere anche per chi è in GAE. Durante il Question Time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, esperti e docenti hanno approfondito il funzionamento del sistema di assegnazione, con particolare riguardo alle graduatorie ad Esaurimento. Un momento di confronto essenziale per comprendere le novità e le implicazioni future per gli aspiranti.

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, si è parlato del funzionamento dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze, con un focus specifico sul trattamento riservato agli aspiranti inseriti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

