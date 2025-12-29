Sir ora c’è la Coppa Italia L’avversaria è Civitanova

La Sir Susa Scai Perugia torna in campo per la Coppa Italia, affrontando Civitanova. Dopo le recenti sfide di campionato, Champions League e mondiale per club, questa competizione rappresenta un nuovo passo nel calendario stagionale. Un’occasione per confermare la crescita della squadra e proseguire il percorso competitivo.

Dopo il campionato, la Champions League e il mondiale per club, arriva il momento dell'esordio nella quarta competizione della stagione per la Sir Susa Scai Perugia. Domani i bianconeri torneranno in campo davanti al loro pubblico per disputare la gara unica dei quarti di finale della Coppa Italia. La consolidata formula del torneo prevede che gli abbinamenti vengano decisi in base alla classifica al termine del girone di andata, e l'avversaria sarà Civitanova Marche, la rivale incontrata più volte nel passato. Per cinque volte nelle scorse annate agonistiche i marchigiani hanno incrociato la strada dei block-devils che hanno vinto in tre occasioni e perso in due, mai però sono nei quarti di finale.

