Campionati di Problem Solving 2026 | al via la gara per la gestione Dalla piattaforma ai quesiti ecco i compiti per l’affidatario In allegato il bando
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando per affidare l’organizzazione dei Campionati di Problem Solving 20252026, cercando un ente che gestisca la piattaforma tecnologica, la creazione dei quesiti logici e la formazione dei docenti. Al vincitore spetterà il compito di coordinare l'intera manifestazione, dalle iscrizioni fino alla gestione delle tre fasi di gara L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Il presidente #DeLaurentiis al Gran Galà del Calcio: "Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qu - facebook.com Vai su Facebook