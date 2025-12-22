Segugio intrappolato su una parete rocciosa salvato dai Vigili del fuoco
I vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Pian delle Macinare nel comune di Costacciaro per il recupero di un cane segugio rimasto intrappolato su una parete scoscesa del versante del Monte Cucco.La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto con tecniche speleo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Cani bloccati su una parete rocciosa: per recuperarli interviene l'elicottero dei vigili del fuoco
Leggi anche: Ravenna, cani scivolano su una parete rocciosa: il difficile salvataggio dei vigili del fuoco
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
PLUTO, IL SEGUGIO AFFETTUOSO Gli incontri di A Scuola di Libertà Pluto è uno splendido segugio, una taglia media, sui 20 kg, nato nel 2017. Non conosciamo la sua storia, forse è stato tenuto per qualche tempo da un cacciatore e poi è finito in canile nel 2 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.