6 gennaio ecco la Befana che non ti aspetti Tradizioni curiose in Toscana e nel mondo

Il 6 gennaio è spesso associato a tradizioni e usanze diverse in tutto il mondo. In Toscana, come in altre parti d’Italia, l’Epifania si celebra con riti e pratiche che variano da regione a regione. In questa occasione, si riscoprono usanze storiche e curiosità locali, come le tradizioni fiorentine legate alla consegna di doni ai vigili urbani. Un patrimonio culturale che conserva il senso di comunità e di condivisione tipico di questa festività.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Sono tante le celebrazioni curiose per l’Epifania i n giro per il mondo. A Firenze, ad esempio, il giorno dell'Epifania, dal 1933 in poi, era tradizione per gli automobilisti portare dei doni (generalmente erano dolci, bottiglie e fiaschi di vino o di olio che poi finivano in dono alla mensa dei poveri) ai Vigili che, posizionati su delle pedane al centro degli incroci, dirigevano il traffico con ampi gesti evidenziati dai caratteristici “maniconi bianchi". E oggi, per far rivivere la storia, torna la Befana del Vigile Urbano. Numerose sono le tradizioni nel mondo volte a celebrare la fine del periodo festivo e il ritorno alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 6 gennaio, ecco la Befana che non ti aspetti. Tradizioni curiose in Toscana e nel mondo Leggi anche: Natale 2025 nel Mondo, le tradizioni più curiose ed originali che forse non conoscevi. Leggi anche: Natale nel mondo: tradizioni curiose da ogni angolo del pianeta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sito Istituzionale | Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio scende la Befana; Epifania 2026 a Roma, tutti gli eventi da non perdere il 6 gennaio; La Befana dei Vigili del Fuoco: un grande evento per Pistoia il 6 gennaio; Epifania: gli eventi del 6 gennaio a Pisa e provincia. Il 6 gennaio arriva la Befana. Come si festeggia l’Epifania nel mondo? - La simpatica vecchina è attesa dai bambini italiani, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre sono pronti a fare tappa nel resto del mondo ... dire.it

Epifania e Befana: origini, leggende e come spiegare la tradizione ai bambini - Il 6 gennaio in Italia i bambini aspettano la Befana, la vecchina che vola nella notte per portare dolci e doni ... fanpage.it

Scoprire Roma il 6 gennaio: eventi imperdibili per un’Epifania da ricordare - Befana2026 #RomaMagica #Epifania Il 6 gennaio 2026, Roma si prepara a festeggiare la Befana come solo la capitale sa fare. lacronacadiroma.it

Il 5 gennaio a Borgo Hermada si brucia la Befana, tradizione che abbiamo "importato" dal nord Italia. Quest'anno la tradizione fa una pausa per pioggia... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.