St Mirren-Hearts martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domani sera alle 21, St. Mirren e Hearts si sfidano in una partita chiave per la corsa allo scudetto scozzese. Gli Hearts, in testa alla classifica con un vantaggio di sei punti sui rivali di Glasgow, cercano di consolidare il primato nelle ultime nove giornate della prima fase. La squadra di Edinburgh arriva in buona forma, ma i giochi sono ancora aperti e ogni risultato può cambiare le sorti del campionato.

Mancano nove giornate alla fine della prima fase del campionato scozzese, poi ce saranno altre cinque, e gli Hearts guidano la classifica con sei punti di margine sul duo di Glasgow, che non sono pochi ma nemmeno del tutto rassicuranti. Per capire che la strada è ancora lunga basta vedere le quote antepost dei bookmaker. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 21, scende in campo St.

St. Mirren-Hearts: streaming gratis e diretta live del matchSt Mirren e Hearts si affrontano martedì 3 febbraio 2026 in un match valido per la Scottish Premiership. I padroni di casa sono in piena lotta per evitare la zona retrocessione ... msn.com

Gli Hearts battono il St Mirren e replicano al Celtic, vincente di misura a Falkirk. Sembrerebbe normale amministrazione quest’anno, se non fosse che i Jambos hanno giocato dal 14’ del primo tempo in inferiorità numerica. E domenica prossima c’è Hearts-Cel - facebook.com facebook