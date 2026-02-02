Sport in tv oggi lunedì 2 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 2 febbraio, la tv offre diversi appuntamenti sportivi, anche se il programma è più tranquillo rispetto ai giorni che ci aspettano. La giornata si concentra su eventi meno intensi, ma ci sono comunque occasioni per vedere in azione gli atleti italiani, in attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli appassionati possono seguire alcuni eventi in diretta streaming o in tv, senza dovervi dedicare troppo tempo, anche perché il countdown verso i Giochi è appena iniziato.

Quest’oggi, lunedì 2 febbraio, la settimana che ci porterà all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 comincia con una giornata abbastanza soft ma comunque non priva di spunti per i colori azzurri. Il grande tennis non si ferma mai e, all’indomani della finale maschile degli Australian Open, entrano nel vivo i main draw di quattro nuovi tornei dei circuiti ATP (Montpellier) e WTA (Abu Dhabi, Cluj Napoca e Ostrava). Grande attesa a Konya per il day-2 dei Campionati Europei di ciclismo su pista, in cui l’Italia può puntare ad un posto sul podio soprattutto con i quartetti dell’inseguimento a squadre (molto veloci in qualificazione ieri) ma anche con Letizia Paternoster nell’Eliminazione e Matteo Bianchi nel chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

