Lavori in corso a Torre del Lago Dalla ciclabile fino al sottopasso E per scongiurare gli allagamenti
Lavori in corso a Torre del Lago per migliorare la sicurezza e la fruibilità della frazione. Un investimento di 400mila euro prevede interventi sulla ciclabile, la riqualificazione del sottopasso ferroviario e interventi idraulici per prevenire allagamenti, garantendo così maggior tutela e funzionalità alla zona.
Dal Comune un investimento da 400mila euro per la frazione di Torre del Lago, tra interventi manutentivi alla ciclabile verso il mare, la riqualificazione del sottopasso ferroviario e la messa in sicurezza idraulica per risolvere il problema dei frequenti allagamenti. E dunque mentre proseguono i lavori (per un importo complessivo di 185mila euro) sui ponticelli lungo il viale Kennedy e il completamento della staccionata, per circa due chilometri e ottocento metri, per consentire il ripristino della ciclabile verso la Marina; è in corso anche un intervento al sottopassaggio della stazione (per un importo di 84mila euro) per risolvere per fermare le infiltrazioni d’acqua che tracimano anche dalle pareti verticali. Lanazione.it
Viareggio - LAVORI IN CORSO A TORRE DEL LAGO 400MILA EURO DI INVESTIMENTO 13.12.25
Lavori in corso a Torre del Lago. Dalla ciclabile fino al sottopasso e per scongiurare gli allagamenti - I consiglieri Malfatti e Francesconi: "Un impegno concreto per la prevenzione del rischio idrauli ... msn.com
Torre del Lago, 400mila euro di lavori per piccole e grandi manutenzioni - Particolare attenzione è stata riservata alla frazione nota per essere soggetta ad allagamenti e disagi per i cittadini ... luccaindiretta.it
