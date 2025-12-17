Lavori in corso a Torre del Lago Dalla ciclabile fino al sottopasso E per scongiurare gli allagamenti

Lavori in corso a Torre del Lago per migliorare la sicurezza e la fruibilità della frazione. Un investimento di 400mila euro prevede interventi sulla ciclabile, la riqualificazione del sottopasso ferroviario e interventi idraulici per prevenire allagamenti, garantendo così maggior tutela e funzionalità alla zona.

© Lanazione.it - Lavori in corso a Torre del Lago. Dalla ciclabile fino al sottopasso. E per scongiurare gli allagamenti Dal Comune un investimento da 400mila euro per la frazione di Torre del Lago, tra interventi manutentivi alla ciclabile verso il mare, la riqualificazione del sottopasso ferroviario e la messa in sicurezza idraulica per risolvere il problema dei frequenti allagamenti. E dunque mentre proseguono i lavori (per un importo complessivo di 185mila euro) sui ponticelli lungo il viale Kennedy e il completamento della staccionata, per circa due chilometri e ottocento metri, per consentire il ripristino della ciclabile verso la Marina; è in corso anche un intervento al sottopassaggio della stazione (per un importo di 84mila euro) per risolvere per fermare le infiltrazioni d'acqua che tracimano anche dalle pareti verticali.

