Sorpresa_Storia di un incontro senza parole

Domenica 8 febbraio alle ore 16:30 Europa Teatri ospita SorpresaStoria di un incontro senza parole, con Rita Felicetti e Marco Cantori, scenografie Nives Storci, tecnica Erio Lugli, regia Marco Cantori e Diego Gavioli, Produzione Accademia Perduta Romagna Teatri. “Sorpresa!” è la storia dell’incontro fra due personaggi molto diversi fra loro. Provate ad immaginare che il giorno del vostro compleanno qualcuno bussi alla porta di casa e lasci un grande pacco. Non si tratta questa volta di un regalo come tutti gli altri, ma di un regalo fantastico: un amico! Ma come si fa a giocare insieme, ad andare d’accordo e a fare la pace dopo aver litigato? Forse ci vorrebbe un libretto d’istruzioni che ci spiegasse come funziona l’altra persona, ma anche se ci fosse sarebbe sicuramente troppo complicato da capire.🔗 Leggi su Parmatoday.it
