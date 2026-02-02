Soragna un trattore finisce nel canale e il rimorchio sbarra la strada

Un trattore con rimorchio è finito nel canale lungo la provinciale Sp 50 che collega Pongennaro a Carzeto, nel comune di Soragna. L’incidente si è verificato questa mattina, bloccando la strada e creando scompiglio tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo. Nessuno si è fatto male.

La circolazione al momento è interrotta. Sul posto la polizia locale di Busseto e Soragna sta gestendo la circolazione in zona. Si suggerisce di utilizzate percorsi alternativi.

