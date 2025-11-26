Autocarro finisce nel canale e blocca la strada tra Busseto e Soragna

Un autocarro è finito nel canale tra Busseto e Soragna nella mattinata di mercoledì 26 novembre. Il mezzo pesante ha bloccato la circolazione stradale, lungo l'intersezione tra strada argine e strada cimitero israeliti, per alcune ore. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

