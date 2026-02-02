Sonia Bergamasco fa innamorare il San Ferdinando con la storia della principessa di Lampedusa

Sonia Bergamasco torna a Napoli con uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico in altre città. Dal piccolo schermo al palcoscenico, l’attrice porta in scena la storia della principessa di Lampedusa, lasciando il pubblico senza parole. La scena del Teatro San Ferdinando si riempie di emozioni e poesia, pronto a regalare cinque serate intense dal 4 all’8 febbraio.

Dal piccolo schermo al palcoscenico, con la stessa intensità magnetica. Sonia Bergamasco torna a Napoli con uno spettacolo che promette emozioni forti e poesia pura: La principessa di Lampedusa approda al Teatro San Ferdinando dal 4 all’8 febbraio, penultima tappa di una tournée che ha già conquistato città come Palermo, Milano e Firenze, prima del gran finale al Teatro Argentina di Roma. Il pubblico la conosce e la ama come Livia, la compagna di Montalbano nelle ultime stagioni della serie cult, ma anche per il cinema popolare di successo (Come un gatto in tangenziale accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese), per il ruolo della tormentata Giulia in La meglio gioventù e per le fiction firmate Riccardo Milani come Tutti pazzi per amore e Una grande famiglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

