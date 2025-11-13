Campi in scena ' La principessa di Lampedusa' con Sonia Bergamasco

Firenze, 13 novembre 2025 - Sarà la prima regionale de “La principessa di Lampedusa” di Ruggero Cappuccio, diretto e interpretato da Sonia Bergamasco, a illuminare la scena del Teatrodante Carlo Monni sabato 15 novembre alle ore 21. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Campania dei Festival, porta sul palcoscenico la figura di Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – autore de Il Gattopardo – donna risoluta e moderna, sospesa tra memoria, sogno e desiderio di libertà. Da non perdere anche la proiezione, in presenza della scrittrice e regista, in programma per domenica 16 novembre ore 16 di “Duse, the Greatest”, il docufilm scritto e diretto sempre da Sonia Bergamasco con, tra i tanti, Annamaria Andreoli e Valeria Bruni Tedeschi, che, seguendo il percorso di Eleonora Duse, artista simbolo, e grande “assente” (in video, di lei ci resta solo un film muto), vuole fare luce sul mestiere dell’attrice oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

