La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato un vasto giro di abbigliamento importato illegalmente, finalizzato a frodare il fisco. L'operazione ha portato al smantellamento di un’organizzazione che operava nell’ambito del contrabbando e dell’evasione fiscale nel settore tessile. Questo intervento conferma l’impegno delle autorità nel contrasto alle illegalità economiche e nella tutela del mercato legale.

PRATO – Un impero del tessuto costruito sull’evasione fiscale e il contrabbando è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Prato. L’operazione, denominata convenzionalmente Fraus ab Oriente, è stata coordinata dalla Procura Europea (Eppo) di Bologna e ha portato a l sequestro record di oltre 7,8 milioni di metri lineari di tessuto e di più di 237 mila capi di abbigliamento, per un valore complessivo che supera i 10 milioni di euro. Il sistema delle imprese ‘apri e chiudi’. L’indagine, durata oltre un anno, ha acceso i riflettori su un sofisticato meccanismo di frode radicato nei Macrolotti 1 e 2.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando: sequestri della Finanza a BariNegli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Bari ha effettuato due sequestri relativi a fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando.

Blitz della Guardia di Finanza al Garante della Privacy, indagato il vertice dell’AutoritàLa Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede del Garante della Privacy, nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Abbigliamento importato illegalmente per frodare il fisco: blitz della Finanza a Prato.

LE COSE SONO DI TUTTI ,A DISPOSIZIONE Venite tutti a prendere culle,trio ,fasciatoio,tiralatte , scalda biberon,vaschette abbigliamento,libri giocattoli ,venite tranquillamente ,senza problemi. Spero di aver reso l'idea. Molti non vengono perché non credono - facebook.com facebook