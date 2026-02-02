Sociale a Nisida la prima italiana di un progetto di prevenzione e cura del disagio giovanile

A Nisida si tiene la prima italiana di un progetto speciale per aiutare i giovani in difficoltà. La presentazione avverrà venerdì 6 febbraio a Napoli, nei saloni di Palazzo Ischitella. Il progetto si basa sulla Dialectical Behavior Therapy (DBT) ed è stato ideato dalla Fondazione I Figli degli Altri con la psicologa Rosetta Cappelluccio. Per la prima volta in Italia, il team di psicologi ha avviato il lavoro all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove ha già concluso un primo ciclo di incontri lo scorso luglio e ne

V enerdì 6 febbraio, nei saloni di Palazzo Ischitella a Napoli, sarà p resentato il progetto di intervento basato sulla Dialectical Behavior Therapy (DBT) per adolescenti: ideato dalla Fondazione I Figli degli Altri e dalla sua presidente, la psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, e realizzato, per la prima volta in Italia, nell ’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove il team di psicologi, capitanato dalla Cappelluccio, ha già realizzato un primo ciclo di incontri, terminato lo scorso lugli o, e d è attualmente impegnato con il secondo. Il progetto, che sarà duplicato anche i 4 paesi dell’Unione Europea ( Francia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca) sarà illustrato nel corso del Convegno dal titolo “Nisida: oltre le mura.🔗 Leggi su Ildenaro.it

