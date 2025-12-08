Una pallottola spuntata | in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente

Il sequel della trilogia cult con Liam Neeson e Pamela Anderson è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in 4K: oltre a un gran video, ci sono un audio sorprendentemente travolgente e tanti extra divertenti. Da Leslie Nielsen a Liam Neeson: il film La pallottola spuntata uscito quest'anno ha il medesimo titolo del capostipite della celebre trilogia cult prodotta tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, che dopo il primo capitolo del 1988 sfoederò Una pallottola spuntata 2 ½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33 13 - L'insulto finale (1994). In sostanza una travolgente, scorretta e irriverente sequenza di gag unita allo stile poliziesco che all'epoca fece successo e che ora è stata ripresa con buoni risultati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una pallottola spuntata: in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente

Altre letture consigliate

2 dicembre 1988, "Una pallottola spuntata" esce nelle sale americane. #glianni80 #anni80 - facebook.com Vai su Facebook

Una pallottola spuntata: in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente - Il sequel della trilogia cult con Liam Neeson e Pamela Anderson è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in 4K: oltre a un gran video, ci sono un audio sorprendentemente travolgente e tanti extra ... Come scrive movieplayer.it