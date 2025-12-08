Una pallottola spuntata | in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente

Movieplayer.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel della trilogia cult con Liam Neeson e Pamela Anderson è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in 4K: oltre a un gran video, ci sono un audio sorprendentemente travolgente e tanti extra divertenti. Da Leslie Nielsen a Liam Neeson: il film La pallottola spuntata uscito quest'anno ha il medesimo titolo del capostipite della celebre trilogia cult prodotta tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, che dopo il primo capitolo del 1988 sfoederò Una pallottola spuntata 2 ½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33 13 - L'insulto finale (1994). In sostanza una travolgente, scorretta e irriverente sequenza di gag unita allo stile poliziesco che all'epoca fece successo e che ora è stata ripresa con buoni risultati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

una pallottola spuntata in 4k il sequel con liam neeson 232 ancora pi249 spassoso e travolgente

© Movieplayer.it - Una pallottola spuntata: in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente

Altre letture consigliate

pallottola spuntata 4k sequelUna pallottola spuntata: in 4K il sequel con Liam Neeson è ancora più spassoso e travolgente - Il sequel della trilogia cult con Liam Neeson e Pamela Anderson è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in 4K: oltre a un gran video, ci sono un audio sorprendentemente travolgente e tanti extra ... Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Pallottola Spuntata 4k Sequel