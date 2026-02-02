A Pisa, il mondo dello skate si unisce a iniziative per l’inclusione e il coinvolgimento sociale. Con ‘Street is Culture’, gruppi di appassionati e artisti di strada portano avanti un progetto che mette al centro la comunità urbana. La manifestazione invita giovani e meno giovani a condividere sport, arte e creatività, creando un’occasione di socializzazione e integrazione per tutti.

Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con ‘Street is Culture’, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. Protagonista dell’evento sarà lo skateboarding, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile. Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Street is Culture

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Street is Culture

Argomenti discussi: Skate, comunità e inclusione a Pisa con 'Street is culture'; Bilancio del primo anno del progetto Sport&Salute di Team Young Skate e Coop Aliante; Lissone. Street is Culture: spettacolo di skater professionisti e prove gratuite; ZEN, dai canestri agli skate trick: piazza Gino Zappa diventa sport hub.

‘Street is Culture’ porta gli sport di strada a Lucca: skate, comunità e inclusioneL’iniziativa è aperta a tutte le età e completamente gratuita. Non è richiesta esperienza pregressa. Si svolgerà in un contesto sicuro ... luccaindiretta.it

Carpi, Team Young Skate: Aliante al lavoro per favorire aggregazione e inclusioneAliante Cooperativa Sociale, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attrav ... sassuolo2000.it

‘Street is Culture’ porta gli sport di strada a Lucca: skate, comunità e inclusione - facebook.com facebook