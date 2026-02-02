Siria il cardinale Zenari lascia Damasco

Dopo quasi diciassette anni di impegno in Siria, il cardinale Mario Zenari lascia ufficialmente il suo incarico di nunzio apostolico a Damasco. Ha deciso di rassegnare le dimissioni per raggiunti limiti di età. La sua presenza si è fatta sentire in un periodo difficile, tra crisi e aiuti umanitari, ma ora si allontana per lasciare spazio a nuove figure. La sua partenza segna la fine di un’epoca per la diplomazia vaticana nel Paese.

Il cardinale Mario Zenari ha presentato la rinuncia all’incarico di nunzio apostolico a Damasco per raggiunti limiti di età, dopo circa diciassette anni di intensa attività diplomatica e umanitaria in Siria. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

