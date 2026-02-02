Siria così è scomparsa l’autonomia regionale curda

La regione dell’Amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell’Est ha visto il suo autonomia smantellata in poche settimane. Le Forze democratiche siriane, guidate dai curdi, hanno perso terreno con l’avvicinarsi delle forze governative e dei loro alleati. I curdi avevano tentato di stringere alleanze per mantenere il controllo, ma alla fine hanno dovuto cedere. La situazione si è evoluta rapidamente e ora l’autonomia regionale sembra solo un ricordo.

Quanto accaduto nell'ultimo mese nella regione dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est, diretta dalle Forze democratiche siriane (Fds) a guida curda, può essere letto in due modi opposti, a seconda del soggetto con cui inizia la frase: i curdi, per realizzare la loro strategia, cercano alleanze tattiche che si rivelano perdenti; oppure, Stati guidati da leadership ciniche usano alleanze tattiche con i curdi per realizzare le loro strategie e vincono. Nell'uno e nell'altro caso, il proverbio "gli unici amici dei curdi sono le montagne" si conferma vero e attuale. Gennaio ha visto grandi stravolgimenti in Siria.

