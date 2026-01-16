Far sparire la minoranza curda in Siria | l’appoggio di Erdogan all’offensiva miliare Arrestato e picchiato un giornalista

L’offensiva militare in Siria, sostenuta da Erdogan, mira a marginalizzare la minoranza curda. Recentemente, il giornalista Nedim Oruç è stato arrestato a Sirnak, durante una protesta, sottolineando le tensioni presenti nella regione. Questa situazione evidenzia le difficoltà di libertà di stampa e i rischi per chi si oppone alle politiche turche nelle aree a maggioranza curda.

Il giornalista Nedim Oruç è stato arrestato ieri mentre seguiva una protesta nella provincia sud-orientale turca di??rnak, a maggioranza curda. La manifestazione era stata organizzata per denunciare i recenti attacchi ai quartieri curdi di Aleppo, in Siria. Oruç, reporter del notiziario curdo Ajansa Welat, è stato picchiato dalle forze di sicurezza turche prima di essere portato via a bordo di un veicolo blindato. L’arresto è avvenuto nel distretto di Cizre, mentre centinaia di giovani tenevano una manifestazione con fuochi d’artificio e slogan come “Bijî Berxwedana Rojava” ( Lunga vita al Rojava, il nome in lingua curda della regione siriana nord -orientale dove i curdi hanno realizzato una enclave basata su un esperimento sociale peculiare e democratico). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

