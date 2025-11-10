Astratti una mostra collettiva e una personale insieme alla galleria Studio Cico

La Galleria Studio CiCo è lieta di presentare la mostra di arte contemporanea Astratti, che verrà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 12.00 presso la sede di via Gallese 8, a Roma, in zona Cassia con chiusura alle ore 18.00. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 1° dicembre 2025, con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

