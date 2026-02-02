Silvano e la fiaccola olimpica anche i non vedenti protagonisti della vita del Paese

Silvano ha preso parte alla staffetta della fiaccola olimpica, dimostrando che anche i non vedenti sono protagonisti della vita pubblica. La passerella, ormai tradizione, diventa un gesto di inclusione reale, che coinvolge sport e società. La fiaccola non è solo un simbolo di luce, ma anche di cammino condiviso, senza barriere.

Stefanoni sarà tedoforo il 5 febbraio a Milano in rappresentanza dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. "Porterò la fiamma anche per la mia comunità di Lierna" La Fiaccola Olimpica è da sempre simbolo di luce, cammino e unità. Il suo passaggio diventa in questi giorni anche un segno concreto di inclusione, ricordando che sport e società devono essere davvero accessibili a tutte e a tutti. "Portare la fiaccola olimpica il prossimo 5 febbraio" dichiara Silvano Stefanoni, lecchese presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Lombardo "è per me un grande onore.

