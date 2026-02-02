**Sicurezza | Bonelli ' Meloni ci chiede ok su testo ignoto finora governo ha fallito' **

Il leader di Bonelli attacca il governo, accusandolo di chiedere il via libera su un testo sconosciuto, mentre finora non ha fatto abbastanza per la sicurezza delle città italiane. Bonelli sottolinea che il governo non ha affrontato il problema, limitandosi a ridurre il turn-over delle forze di polizia, che ora sono sotto organico, e a tagliare risorse per infrastrutture sociali, sportive e culturali. La polemica si accende su come si gestisce la sicurezza nel Paese.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Meloni ci lancia un appello a sostenere documenti che non conosciamo, ma sappiamo che sino ad oggi non ha affrontato il tema sicurezza nelle nostre città non solo tagliando il turn over delle forze di polizia che sono sotto organico ma disinvestendo risorse per le infrastrutture sociali, sportive e culturali. La sicurezza è il fallimento del governo Meloni che nulla ha fatto sino ad oggi". Angelo Bonelli, interpellato dall'Adnkronos, risponde così sulla proposta di risoluzione unitaria sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni.

