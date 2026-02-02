Sicilia in ginocchio dopo il maltempo Tajani a Palermo | Così il governo aiuterà le imprese danneggiate

Dopo il maltempo che ha devastato la Sicilia, Tajani è arrivato a Palermo per parlare delle misure di aiuto. Il ministro ha promesso che lo Stato farà molto di più per sostenere le imprese danneggiate. La regione è in ginocchio, le strade sono allagate e molte aziende hanno perso tutto. Tajani ha promesso interventi concreti e veloci, ma ancora nessuna cifra ufficiale. La gente aspetta risposte e azioni immediate.

In un momento di insicurezza e di difficoltà per la Sicilia colpita dal maltempo, Antonio Tajani ha una certezza: “Lo Stato farà molto, ma molto di più”. Più dei 100 milioni che in prima battuta sono stati assegnati dal governo per l'Isola, per la Sardegna e la Calabria. “Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra il ministero degli Esteri e la Regione Siciliana per sostenere le esportazioni. Questa regione non può rimanere indietro per colpa delle calamità naturali. I siciliani - assicura al termine di un vertice a Palazzo d'Orleans col presidente della Regione Renato Schifani - non saranno lasciati soli e stiamo intervenendo così come abbiamo fatto in Emilia Romagna e in Toscana dopo le alluvioni”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato ingenti danni a molte città dell’isola.

