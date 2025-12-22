Scappa dall’affidamento terapeutico rintracciato e portato in carcere

La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nella serata di domenica 21 dicembre a carico di un cittadino originario dell'Ecuador di 42 anni, già arrestato in passato per furto. L’uomo è stato rintracciato intorno alle 21 in zona Sampierdarena.Secondo quanto comunicato dalla polizia, gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

