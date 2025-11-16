Serie A Women Juventus-Genoa 2-0 Tre punti importanti | gol e highlights

La Juventus Women ritrova brillantezza e punti pesanti in Serie A superando 2-0 il Genoa, in una serata che conferma la crescita del gruppo di Massimiliano Canzi e prepara al meglio la sfida europea di mercoledì contro l’OL Lyonnais a Biella. Una vittoria netta, costruita già nella prima frazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Serie A Women #RomaLazio ? Stadio Tre Fontane ? 15:30 Diretta su Dazn, Rai Sport e Rai Play #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

Torna il campionato! Serie A Women ? 6ª giornata Genoa Stadio "Pozzo-La Marmora" ? 18:00 CET Vai su X

Juve-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A femminile - Le bianconere in campo per la sesta giornata di campionato e dare continuità alla vittoria in Champions ... Segnala tuttosport.com

Juventus Women-Genoa 2-0: Girelli e Vangsgaard stendono il Genoa - Dopo la bella e convincente vittoria di Madrid contro l'Atletico torna in campo la Juventus Women di Max Canzi. Si legge su ilbianconero.com

Juventus Women Genoa: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - Juventus Women Genoa: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Sesta partita di Serie A Wo ... juventusnews24.com scrive