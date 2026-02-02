Serie B 22ª giornata | Biasci trascina l’Avellino Juve Stabia solida

La 22ª giornata di Serie B si apre con l’Avellino che trova una vittoria grazie a Tommaso Biasci. L’attaccante segna e porta i tre punti alla sua squadra, mentre la Juve Stabia mantiene la sua solidità e continua a lottare senza mollare. La partita si fa sentire, con entrambe le squadre che cercano di conquistare i punti necessari per la classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti La ventiduesima giornata di Serie B ha il volto felice di Tommaso Biasci e quello pragmatico di una Juve Stabia che non molla mai. In un weekend che ha rimescolato le carte in vetta, le campane si prendono la scena con prestazioni di sostanza e carattere. Avellino: Il ciclone Biasci abbatte il Cesena. Al “Partenio-Lombardi” l’Avellino firma la prestazione della settimana. Nonostante il vantaggio lampo del Cesena con Olivieri dopo soli 8 minuti, i lupi di Biancolino non hanno perso la bussola. Il protagonista assoluto èBiasci: una tripletta da autore (17’, 37’ e 62’) che ribalta il match e regala tre punti d’oro per la salvezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa sera al Partenio-Lombardi l'Avellino ha preso subito in mano la partita.

