Serie B risultati quattordicesima giornata | la Juve Stabia frena il Monza

Roma, 30 novembre 2025 – Cala il sipario anche sulla quattordicesima giornata di Serie BKT: il Monza non riesce ad approfittare della sconfitta del Modena nel derby emiliano-romagnolo contro il Cesena e non va oltre il pari al Menti contro la Juve Stabia. Con questo risultato, quindi, i biancorossi mantengono la vetta della classifica, ma il Frosinone insegue con soli due punti in meno. Il derby ligure, l'ultimo match di questo turno di Serie BKT, se lo aggiudica lo Spezia grazie al gol di Artistico al 51': i bianconeri, quindi, salgono a 11 punti in classifica, superando proprio i blucerchiati, penultimi con 10 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati quattordicesima giornata: la Juve Stabia frena il Monza

