Sequestro di oltre 11.000 articoli di carnevale non conformi a Gravina di Catania

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato più di 11.000 articoli di carnevale fuori norma in un negozio di Gravina. I controlli erano mirati a verificare la sicurezza dei prodotti venduti ai cittadini. Durante l’operazione, i finanzieri hanno scoperto merce non conforme alle normative, mettendo in sicurezza la clientela. Nessuno è stato arrestato, ma l’attività commerciale rischia sanzioni pesanti.

Controlli della Guardia di Finanza Nel corso di controlli economici sul territorio finalizzati a tutelare la sicurezza dei consumatori, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha effettuato un'importante operazione presso un negozio di Gravina di Catania, sequestrando oltre 11.000 articoli destinati alle festività di Carnevale perché non conformi alle norme vigenti. Mancanze gravi nei prodotti Gli oggetti sequestrati risultavano privI di informazioni obbligatorie, come: dati sul luogo d'origine. nome del produttore o dell'importatore. istruzioni per l'uso e precauzioni di sicurezza.

