sensibilizzazione e consumo responsabile presentata la xiii giornata di prevenzione dello spreco al

Il 5 febbraio a Messina si terrà la XIII Giornata di Prevenzione dello Spreco Alimentare. L’evento si svolgerà nel Salone delle Bandiere e punta a sensibilizzare sul tema del consumo responsabile. Un’occasione per riflettere sull’importanza di ridurre gli sprechi e promuovere comportamenti più sostenibili.

Il 5 febbraio si terrà a Messina, nel Salone delle Bandiere, la tredicesima edizione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, un appuntamento istituzionale che punta a rafforzare la cultura del consumo responsabile in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’evento, presentato oggi a Palazzo Zanca, è frutto di un’ampia collaborazione tra il Comune di Messina, le scuole del territorio e l’Università degli Studi di Messina. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa con la partecipazione del Sindaco Federico Basile, dell’Assessora alle Politiche Giovanili e Formazione Liana Cannata, dei docenti universitari Giuseppa Di Bella e Nicola Cicero, della dirigente scolastica Daniela Pistorino dell’Istituto I. 🔗 Leggi su Ameve.eu

